Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта отказался возглавить «Спартак» — CalcioMercato

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта отказался возглавить московский «Спартак» после ухода из клуба Деяна Станковича. Об этом сообщает аккаунт CalcioMercato.it в соцсети X.

На данный момент Мотта пребывает без клуба после ухода из «Ювентуса» в марте 2025 года. Ранее в прессе появлялась информация, что туринский клуб продолжает выплачивать наставнику зарплату. Специалист продолжит получать деньги до тех пор, пока он не найдёт новое место работы.

После 15 туров чемпионата России красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. На данный момент команду возглавляет Вадим Романов.

