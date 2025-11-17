Андрей Талалаев поделился мнением о лучшем футболисте РПЛ на данный момент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко отозвался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове и о его коллеге по амплуа из «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

— Батраков — такой классный футболист, желаю ему только удачи, но мы с ним справились, что в первой игре, что во второй. Для меня лучший футболист — Сперцян, уже об этом говорил. Сперцян — это стабильность, мы не знаем, что будет дальше с Батраковым. Понятно, он превосходит РПЛ в скорости исполнения и мышления. Видели его голы, когда он принимает и успевает вторым касанием «щекой» исполнить. А какие передачи исполняет? Смотрит в одну сторону, видит другую, а отдаёт в третью. Хорошо, что футболисты «Локомотива» научились его понимать. Большинству соперников, думаю, понять его сложно.

Возводить его в главную звезду чемпионата… Для чего? Для того чтобы продать? Можно. Он превосходит уровень чемпионата, но таких ещё, пожалуйста. А Кисляк, Сперцян, Максим Петров? Мы ведь не говорим, что он стоит 30 млн, если Батраков сейчас стоит 50 млн, как вы говорите…

Если спросите меня как тренера, возьму Сперцяна, потому что он сегодня будет давать этот результат в любой команде. А как Батраков заиграет в другой команде… Сперцян в любой команде будет играть не ниже своего качества, потому что на определённом уровне ведёт единоборства, прошёл все этапы подготовки — и первый сезон, и второй, и третий. Он психологически устойчив, его пытаются раскачать, все провоцируют. А Батрак ещё реагирует.

— А Сперцян разве не реагирует?

— Меньше, чем любая другая звезда, которую бы так опекали.

— Попади он в «Балтику», был бы он тем же Сперцяном?

— Конечно, но давайте скажем, что это моё личное мнение. По качеству реализации в нашем чемпионате понимаю, что Сперцян будет развиваться и в другом чемпионате. И Сперцян, и Батраков хороши, — сказал Талалаев в интервью для YouTube-канала «Это футбол, брат!»