Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своей роли в трансферах клуба

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своей роли в трансферах клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о трансферной политике калининградского клуба и работе со спортивным директором балтийцев Арменом Маргаряном.

— Какая ваша роль в трансферах?
— У нас система с Арменом Маргаряном (спортивный директор «Балтики». – Прим. «Чемпионата»). Если он блокирует футболиста, мы не можем его взять. Руководители «Ростеха» сразу предупредили, когда я заходил. То же самое, если я блокирую игроков, которых он приводит. А так мы находимся в консенсусе, работаем. Он даёт мне список на позиции, которые я обозначил, мы по нему работаем. Если у меня есть кандидатуры, пересылаю ему, совместно решаем.

— Все игроки, пришедшие за год, были согласованы и вами, и спортивным директором?
— Конечно, так в этом вопрос. Когда мне начинают рассказывать, что в других больших клубах, другое давление, прочее, не в этом вопрос. Вопрос в договорённостях на берегу. Сели, договорились, живём в этом проекте.

— А вы друг другу объясняете, почему блокируете игрока?
— Иногда — да, иногда — нет, – сказал Талалаев в выпуске на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

После 15 туров балтийцы с 28 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

