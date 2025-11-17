Скидки
Алан Ширер: Шешко хороший игрок, но «Манчестер Юнайтед» отдал за него слишком много

Алан Ширер: Шешко хороший игрок, но «Манчестер Юнайтед» отдал за него слишком много
Легендарный нападающий сборной Англии Алан Ширер полагает, что «Манчестер Юнайтед» переплатил клубу «РБ Лейпциг» за трансфер нападающего Беньямина Шешко. По данным СМИ, манкунианцы отдали за игрока £ 74 млн в качестве фиксированной выплаты, в сделке предусмотрены и бонусы.

«Игрок, который должен выступать для «Юнайтед» лучше, — это Беньямин Шешко. За него заплатили около 70 млн. Это большие деньги, знаю, что таков рынок, но это было слишком много. У него был трудный старт, не ожидаю от него чего-то грандиозного, если честно.

Шешко хороший игрок, но не думаю, что он способен на нечто большее. Беньямин должен был забить на пару голов больше, чем сейчас. Начало выдалось для него непростым, особенно учитывая сумму, которую за него заплатил «Юнайтед», — приводит слова Ширера Betfair.

