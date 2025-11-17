Мбаппе и «ПСЖ» подали друг на друга в суд и потребовали € 180 млн и € 240 млн компенсации

«ПСЖ» подал иск на своего бывшего нападающего Килиана Мбаппе в размере € 180 млн за отказ француза перейти в саудовский «Аль-Хиляль» летом 2023 года за € 300 млн. В этот же день форвард обратился в суд, чтобы взыскать с парижского клуба € 240 млн. Об этом сообщает Radio France Internationale.

По информации издания, игрок мадридского «Реала» предъявил обвинения «ПСЖ» на сумму в € 240 млн за переклассификацию его краткосрочных контрактов в долгосрочные, а также за неуважительное отношение клуба, когда он заявил о желании уйти свободным агентом по окончании срока действия контракта.

Напомним, в июне 2025 года Мбаппе подал жалобу на «ПСЖ», связанную с моральным харассментом. Прокуратура Парижа начала расследование по этому делу.