«Не надо выходить в РПЛ». Талалаев — о причинах ухода из «Химок»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал комментарий на тему своего ухода из «Химок» в 2020 году.

— Мы брали «Химки» на предпоследнем месте, в сезоне подняли их на восьмое, по набору очков набрали столько же, сколько «Сочи», который вышел в РПЛ. В следующий период «Химки» оставили третьими, в одном очке от второго места и в двух от первого. Когда ты приходишь, тебе говорят: «Не надо выходить в РПЛ», я так не умею.

— Вас попросило руководство «Химок»?

— Губернатор сказал, что у вас есть бюджет 300 млн, играйте, где хотите, хоть в Лиге чемпионов, но [бюджет] 300. Найдёте спонсора? А все понимают, что РПЛ — это минимум миллиард. Да, это было в ковид. Никогда ни у кого не просил деньги, а тогда ходил и попрошайничал, потому что та команда была набрана под большие задачи. Все эти пацаны за эти четыре—пять лет поиграли в РПЛ.

— А что делать, когда губернатор так говорит?

— Искал спонсора, мы нашли Соболева. Очень жалею о том, что произошло сейчас в «Торпедо», а тогда он был готов зайти в «Химки». В первый раз понял, как работает футбольный бизнес. Нужно было найти спонсора на 400 млн, человек зашёл, потом ему говорят, 600, затем ещё больше. И он сидит, говорит: «Ребят, я готов заниматься, вкладывать деньги, работать, но не надо меня принимать за идиота», — сказал Талалаев в интервью для YouTube-канала «Это футбол, брат!»