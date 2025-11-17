Писарев: Карпин принял правильное решение — сконцентрироваться на сборной России

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о решении возглавляющего российскую национальную команду Валерия Карпина покинуть аналогичный пост в московском «Динамо».

— Когда улетали из Сочи [после товарищеского матча со сборной Чили], уже было решение Карпина?

— Думаю, мысли были. Знал, это будет его решение, а не клуба. Он думал и принял, на мой взгляд, правильное решение — сконцентрироваться на сборной, потому что это его основная работа.

— Как можно сейчас сконцентрироваться на сборной, когда до следующих матчей три месяца?

— Надо проанализировать эти матчи. Вообще работа в сборной специфическая. Надо посещать матчи, много анализировать. Есть какие‑то глобальные проекты, как молодёжные первенства, дубли. Валерий Георгиевич последнее время уделял внимание проекту возвращения дублей. Когда у нас U19 заканчивается и надо где‑то играть дальше. Мы сейчас будем над этим работать.

Мне только в плюс. Я не могу быть объективным, потому что клуб клубом, а я всё равно буду за сборную. В штабе Валерия Георгиевича в национальной команде, поэтому принимаю это решение оптимистично, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».