Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарев: Карпин принял правильное решение — сконцентрироваться на сборной России

Писарев: Карпин принял правильное решение — сконцентрироваться на сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о решении возглавляющего российскую национальную команду Валерия Карпина покинуть аналогичный пост в московском «Динамо».

— Когда улетали из Сочи [после товарищеского матча со сборной Чили], уже было решение Карпина?
— Думаю, мысли были. Знал, это будет его решение, а не клуба. Он думал и принял, на мой взгляд, правильное решение — сконцентрироваться на сборной, потому что это его основная работа.

— Как можно сейчас сконцентрироваться на сборной, когда до следующих матчей три месяца?
— Надо проанализировать эти матчи. Вообще работа в сборной специфическая. Надо посещать матчи, много анализировать. Есть какие‑то глобальные проекты, как молодёжные первенства, дубли. Валерий Георгиевич последнее время уделял внимание проекту возвращения дублей. Когда у нас U19 заканчивается и надо где‑то играть дальше. Мы сейчас будем над этим работать.

Мне только в плюс. Я не могу быть объективным, потому что клуб клубом, а я всё равно буду за сборную. В штабе Валерия Георгиевича в национальной команде, поэтому принимаю это решение оптимистично, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Карпин логично ушёл из «Динамо». Но повод — максимальный абсурд
Карпин логично ушёл из «Динамо». Но повод — максимальный абсурд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android