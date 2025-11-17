Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Он пытается построить новую систему». Талалаев — о работе Мажича в сфере судейства

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

— Без арбитража изменить наш футбол невозможно. И все Мажича ругают, я хочу похвалить в одном плане, потому что человек чётко знает, что он делает. Он разрушил ту систему, что была, и пытается построить новую. Строит с тем, что у него есть. Ушли Мешков, Безбородов — лучшие наши арбитры.

— Мешков и Безбородов ушли, потому что физически не выдерживали?
— Не знаю, но они ушли. Приходит молодёжь, мы смотрим за ней внимательно. Мажич сам чем отличался? Он набегал большие расстояния и оценивал эпизод рядом. У них есть свои критерии, вроде бы от 12 до 18 м любой эпизод должен судиться. Для этого арбитры должны много бегать или меньше, но очень быстро, чтобы успеть в определённые точки. Наблюдая за прогрессом в этих цифрах наших арбитров и анализируя, не могу сказать, что Мажичу легко, — сказал Талалаев в интервью для YouTube-канала «Это футбол, брат!»

«Не надо выходить в РПЛ». Талалаев — о причинах ухода из «Химок»
