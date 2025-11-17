Андрей Талалаев высказался об арестованном владельце «Торпедо» Леониде Соболеве

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, ранее работавший в «Химках», жалеет, что спонсором подмосковного клуба не стал Леонид Соболев. Напомним, владельца «Торпедо» арестовали летом 2025 года за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

— С учётом того, что произошло в «Торпедо», вы жалеете, что Соболев тогда не зашёл в «Химки»?

— Конечно. Когда человек тратит свои деньги и чужие. Пример «Краснодара», у него [Галицкого] есть мечта, он к ней стремится, вкладывается.

— Пример Садыгова.

— У него тоже другие задачи, не забывайте, что у него и сын там. А у Соболева нет сына, он просто хочет достичь успеха, а здесь человек хочет, чтобы его сын был успешнее.

— Вас не смущает история, которая сейчас произошла?

— Меня вообще ничего не смущает. Ты можешь что-то делать — делай. Не можешь — не делай.

— Вы не интерпретируете, что история «Торпедо» могла произойти с вами?

— С моей командой это было не произошло точно, потому что у меня есть определённые принципы, по которым я живу и работаю. Если со стороны что-то происходит — другой вопрос. Нужны договорённости сразу.

— Олега Кононова тоже никто не обвиняет. Главный тренер может быть не в курсе каких-то процессов, которые происходят вокруг него.

— Это бывает, но тогда это не самый хороший главный тренер. Потому что главный тренер должен знать всё, что происходит внутри команды, – сказал Талалаев в выпуске на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, московское «Торпедо» вышло в РПЛ по итогам сезона-2024/2025, но не поднялось в классе из-за ареста владельца клуба. В нынешнем сезоне Первой лиги команда занимает 16-е место из 18.