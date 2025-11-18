Футбольная федерация Нигерии принесла извинения за невыход сборной страны на ЧМ-2026

Футбольная федерация Нигерии (NFF) на официальном сайте опубликовала извинения за невыход национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«Федерация футбола Нигерии хотела бы открыто и искренне извиниться перед Его превосходительством президентом Болой Ахмедом Тинубу, перед федеральным правительством в целом и перед миллионами нигерийцев, особенно перед нашими страстными и преданными футбольными болельщиками, за то, что «Суперорлы» не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.

Воскресное поражение от команды Демократической Республики Конго в финале плей-офф африканского отбора стало моментом глубокой скорби для нигерийского футбола. Для страны, в которой «Суперорлы» служат символом единства, надежды и коллективной гордости, второй раз подряд пропустить чемпионат мира – огромное разочарование, вызывающее глубокое эмоциональное волнение.

Национальная федерация футбола, технический персонал и игроки понимают всю серьёзность этого момента. Мы осознаём обоснованные ожидания нигерийцев. Понимаем страсть и самопожертвование страны, которая всегда твёрдо поддерживала свою команду и в победах, и в трудностях. Признаём, что наши совместные усилия не принесли результата, которого заслуживала страна. В раздевалке после матча игроки чувствовали себя подавленными. Многим было трудно говорить.

На протяжении всего долгого пути этой отборочной кампании нам посчастливилось получить огромную поддержку от федерального правительства через Национальную спортивную комиссию, Национальную ассамблею, ключевые министерства, ведомства и агентства, наши дипломатические миссии, средства массовой информации и прежде всего от страстных болельщиков, чья преданность не имеет себе равных в мире.

Футбол в Нигерии — больше, чем просто игра. Это национальный язык. Мост между культурами, источник гордости и эмоциональной идентичности. Мощный символ единства, объединяющий более 200 млн человек в одну семью. Мы обязаны чтить эту связь искренне и ответственно.

Мы находимся в предвкушении Кубка африканских наций 2025 года в Марокко, который стартует совсем скоро. Этот турнир предоставляет возможность для исцеления, обновления и демонстрации стойкости, которая всегда отличала нигерийский футбол.

В ближайшие дни совет директоров и руководство NFF приступят к тщательному, честному, бескомпромиссному и стратегически продуманному процессу анализа. Мы проанализируем технические, административные и структурные пробелы, которые привели к такому результату. И предпримем решительные шаги для переориентации наших национальных команд на будущие успехи.

Торжественно обещаем народу Нигерии восстановить доверие. Мы вернём себе гордость и положение на мировой арене. Не позволим этому разочарованию стать последним словом в истории нигерийского футбола.

Нигерия — страна стойкости, силы духа и несокрушимой надежды. Как наш народ справится с любыми испытаниями, так и «Суперорлы» смогут всё преодолеть», — сказано в сообщении NFF.