Талалаев: на сегодня откажу «Спартаку». Топ-клуб можно построить в «Балтике», всё есть

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, готов ли он перейти в московские «Спартак» или «Динамо» в зимнее трансферное окно.

— Вы работаете в «Балтике», где с вами согласовывают любой трансфер. Вам разрешают привезти психолога, массажиста, врача. Если к вам придут «Спартак» и «Динамо», они наверняка не дадут вам таких полномочий. Вы в эти клубы пойдёте?

— А зачем? Сейчас я на своём месте, кайфую от работы. Не хочется пока смотреть в перспективу, хочется сделать дело здесь.

— Мне кажется, в ближайшее время вы будете одним из кандидатов в «Спартак».

— Как говорил один из тренеров сборной: «Казаться может девочкам, а мы с вами должны быть уверены». Условия будут обсуждаться, когда будет вопрос. Прежде чем пойдёте на переговоры, вы ведь хотя бы тезисно разложите, чего бы вам хотелось.

— Если через месяц к вам придёт «Спартак», что вы скажете?

— Пусть сначала обращаются к моим руководителям.

— Можете допустить, что примете предложение, если «Спартак» придёт этой зимой?

— На сегодня — нет. Я занимаюсь своим делом, мне нравится, получаю удовольствие. У меня редко так было, когда такая идиллия. Когда пришёл туда, слышал от одного из руководителей: «Всё равно уйду в топ-клуб». А зачем? Мы можем здесь построить топ-клуб, всё есть. Регион хочет эту команду, болельщики, руководители. Что мешает? Нужно чуть-чуть материально-техническую базу. К той истории, что есть у клуба, фундаментально добавить успехов. Мы всё для этого делаем.

Понятно, личностные амбиции никто не отменял, всем хочется работать в большом клубе, чтобы бороться за высокие цели. Но сейчас медали для «Балтики» не являются просто мечтой, они могут являться целью, – сказал Талалаев в выпуске на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

После 15 туров РПЛ балтийцы с 28 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.