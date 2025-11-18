Сборная Польши победила команду Мальты и вышла в плей-офф за выход на ЧМ-2026

Завершён матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Мальты и Польши. После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу польской команды. Встреча состоялась на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). В качестве главного арбитра матча выступил Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия).

Роберт Левандовски на 32-й минуте вывел гостей вперёд, Ирвин Кардона на 36-й минуте сравнял счёт. Павел Вшолек на 59-й вновь обеспечил преимущество польской команде, но на 68-й минуте Тедди Теума реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Победный гол забил Пётр Зелиньски на 85-й минуте.

По итогам группового этапа отбора на ЧМ Мальта с пятью очками заняла четвёртую строчку в группе G. Польша с 17 очками расположилась на второй строчке и сыграет в плей-офф за выход на мировое первенство.