Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 17 ноября

В понедельник, 17 ноября, состоялись шесть матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 17 ноября:
Северная Ирландия – Люксембург — 1:0;
Чехия – Гибралтар — 6:0;
Черногория – Хорватия — 2:3;
Нидерланды – Литва — 4:0;
Германия – Словакия — 6:0;
Мальта – Польша — 2:3.
В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.