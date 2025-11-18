Скидки
Сборные Германии и Нидерландов вышли на чемпионат мира — 2026

Завершился групповой этап европейской квалификации чемпионата мира — 2026. По его итогам напрямую на мировое первенство вышли сборные Германии и Нидерландов из групп A и G соответственно. Вторые строчки в своих группах заняли команды Словакии и Польши — эти сборные сыграют в плей-офф за право выйти на мировое первенство.

Ранее от УЕФА на чемпионат мира пробились сборные Франции, Португалии, Норвегии, Англии и Хорватии. Помимо этого, известны следующие участники плей-офф за выход на мировое первенство: Украина, Ирландия, Италия, Албания и Чехия.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

