Семшов рассказал, почему ему жаль, что Карпин ушёл из «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о решении возглавляющего российскую национальную команду Валерия Карпина покинуть аналогичный пост в московском «Динамо».

«Жаль, что Карпин уходит по одной простой причине. Он правильно сделал, что сам ушёл. Мужской поступок. Там пишут про неустойку, её российские тренеры всегда оставляют, они уходят, принимают решение, в отличие от зарубежных специалистов.

А жалко потому, что мне хотелось бы посмотреть, как сейчас «Динамо», несмотря на неудачные результаты, будет выходить из этого кризиса. Какие шаги он будет делать, как он будет что‑то менять. Потому что «Динамо» поднимется — 100% никто не сомневался и не сомневается даже сейчас.

Мне, с одной стороны, жалко, с другой, правильно сделал — вот, это давление, наверное, тяжело. Сейчас будет сосредоточен на сборной, как все хотели. Опять же совмещение, а как это мешало сборной… Мне тяжело понять. Там всё равно есть помощники», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

17 ноября Валерий Карпин объявил о решении покинуть пост главного тренера московского «Динамо». На этой должности специалист проработал пять месяцев. Под его руководством бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками.