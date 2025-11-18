Стали известны 34 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

В ночь с 17 на 18 ноября мск определились 33-й и 34-й по счёту участники чемпионата мира — 2026, который пройдёт в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Ими стали сборная Германии, которая разгромила на своём поле Словакию (6:0) и заняла первое место в отборочной группе A УЕФА, и национальная команда Нидерландов, домашней победой над Литвой (4:0) обеспечившая себе первую строчку турнирной таблицы в европейской квалификационной группе G.
Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия и Нидерланды.
В розыгрыше остаётся ещё 14 путёвок на мундиаль.
Видео: Что сказал Черчесов Путину перед Испанией на ЧМ-2018?
