Стали известны 34 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

В ночь с 17 на 18 ноября мск определились 33-й и 34-й по счёту участники чемпионата мира — 2026, который пройдёт в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Ими стали сборная Германии, которая разгромила на своём поле Словакию (6:0) и заняла первое место в отборочной группе A УЕФА, и национальная команда Нидерландов, домашней победой над Литвой (4:0) обеспечившая себе первую строчку турнирной таблицы в европейской квалификационной группе G.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Вольтемаде – 18'     2:0 Гнабри – 29'     3:0 Зане – 36'     4:0 Зане – 41'     5:0 Баку – 67'     6:0 Уэдраого – 79'    
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Литва
1:0 Рейндерс – 16'     2:0 Гакпо – 58'     3:0 Симонс – 60'     4:0 Мален – 62'    

Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия и Нидерланды.

В розыгрыше остаётся ещё 14 путёвок на мундиаль.

