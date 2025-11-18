Радимов рассказал, чем его удивило увольнение Валерия Карпина с поста тренера «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо». Напомним, 17 ноября российский специалист объявил об отставке с поста наставника бело-голубых.

«Есть единственный главный вопрос по ситуации к руководству «Динамо». Когда подписываете человека на три года, то дайте ему работать. Иначе подпишите на год. Скажите, что будете смотреть по ходу движения и всё. Но это уже зависит от руководства, которое принимает решение. А совмещает, не совмещает не на столько важно было», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На этой должности специалист проработал пять месяцев. При Карпине бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками.