Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов рассказал, чем его удивило увольнение Валерия Карпина с поста тренера «Динамо»

Радимов рассказал, чем его удивило увольнение Валерия Карпина с поста тренера «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо». Напомним, 17 ноября российский специалист объявил об отставке с поста наставника бело-голубых.

«Есть единственный главный вопрос по ситуации к руководству «Динамо». Когда подписываете человека на три года, то дайте ему работать. Иначе подпишите на год. Скажите, что будете смотреть по ходу движения и всё. Но это уже зависит от руководства, которое принимает решение. А совмещает, не совмещает не на столько важно было», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На этой должности специалист проработал пять месяцев. При Карпине бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона РПЛ на 10-м месте с 17 очками.

Материалы по теме
Семшов рассказал, почему ему жаль, что Карпин ушёл из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android