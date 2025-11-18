Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России опубликовала фотографии Карпина после новости об его отставке из «Динамо»

Сборная России опубликовала фотографии Карпина после новости об его отставке из «Динамо»
Комментарии

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале опубликовала серию фотографий главного тренера национальной команды Валерия Карпина в период работы в российской сборной.

«Валерий Георгиевич», — подписал фотографии официальный аккаунт сборной России в телеграм-канале, добавив эмодзи рукопожатия и российского флага.

Напомним, 17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо», спустя пять месяцев после назначения. Теперь специалист останется лишь наставником сборной России. Отметим, по итогам первой половины сезона-2025/2026 бело-голубые под руководством Карпина набрали 17 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Радимов рассказал, чем его удивило увольнение Валерия Карпина с поста тренера «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android