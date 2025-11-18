Сборная России опубликовала фотографии Карпина после новости об его отставке из «Динамо»

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале опубликовала серию фотографий главного тренера национальной команды Валерия Карпина в период работы в российской сборной.

«Валерий Георгиевич», — подписал фотографии официальный аккаунт сборной России в телеграм-канале, добавив эмодзи рукопожатия и российского флага.

Напомним, 17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо», спустя пять месяцев после назначения. Теперь специалист останется лишь наставником сборной России. Отметим, по итогам первой половины сезона-2025/2026 бело-голубые под руководством Карпина набрали 17 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РПЛ.