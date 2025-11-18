Скидки
Писарев объяснил, почему главный тренер сборной России Карпин решил уйти из «Динамо»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о причинах, по которым главный тренер национальной команды Валерий Карпин принял решение прекратить работу на правах совмещения в московском «Динамо».

— Работа в «Динамо» мешала Карпину в сборной?
— В сборной в меньшей степени. Клубу — да. Надо понимать, какой клуб. Составляющих успеха в клубе три: руководство, игроки и тренер. Наверное, Валерий Георгиевич понял в этой истории, что он не может дать «Динамо» того, что хотел бы. Дальше уже был вопрос, насколько ему комфортно в этой истории совмещать. Карпин приезжал в сборную, и я видел, что ему не хватало времени и на работу в сборной. Я думаю, что он принял верное решение. Все от этого только выиграют, и «Динамо», и сборная, и он, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» в июне 2025 года на правах совмещения с должностью главного тренера сборной России. По итогам первого круга Мир РПЛ бело-голубые набрали 17 очков в 15 матчах и занимают в турнирной таблице 10-е место. 17 ноября специалист официально объявил, что покидает «Динамо» и сосредотачивается на работе в национальной команде.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

