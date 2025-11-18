Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин отреагировал на новости, что его гол Германии могут записать на Кержакова

Аршавин отреагировал на новости, что его гол Германии могут записать на Кержакова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о ситуации с забитым голом в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году, который могут переписать на экс-форварда Александра Кержакова.

Аршавин: Я забил. Как бы хорошо к Кержу ни относился, забил я. Думаю, надо дать шанс Кержу. Я говорю им: «Привезите команду Тринидад и фасоль, Керж им ввалит. Он готовится». Видите, он сейчас лучше выглядит, чем когда в футбол играл.
Кержаков: Самое интересное, что я могу любому забить сопернику.
Журналист: Да?
Кержаков: Конечно. Особенно когда не играешь, можно, рассказывать всё, что угодно, — рассказали Аршавин и Кержаков в видео на Youtube-канале Fonbet.

Ранее появилась информация, что если данный гол запишут на Александра Кержакова, то Александр (30) догонит Артёма Дзюбу (31), обогнавшего Александра весной 2025 года в игре с Гренадой. Сам Кержаков сказал, что был бы рад, если тот гол будет переписан на него.

Материалы по теме
Карпин прокомментировал новость, что Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android