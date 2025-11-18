Аршавин отреагировал на новости, что его гол Германии могут записать на Кержакова

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о ситуации с забитым голом в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году, который могут переписать на экс-форварда Александра Кержакова.

Аршавин: Я забил. Как бы хорошо к Кержу ни относился, забил я. Думаю, надо дать шанс Кержу. Я говорю им: «Привезите команду Тринидад и фасоль, Керж им ввалит. Он готовится». Видите, он сейчас лучше выглядит, чем когда в футбол играл.

Кержаков: Самое интересное, что я могу любому забить сопернику.

Журналист: Да?

Кержаков: Конечно. Особенно когда не играешь, можно, рассказывать всё, что угодно, — рассказали Аршавин и Кержаков в видео на Youtube-канале Fonbet.

Ранее появилась информация, что если данный гол запишут на Александра Кержакова, то Александр (30) догонит Артёма Дзюбу (31), обогнавшего Александра весной 2025 года в игре с Гренадой. Сам Кержаков сказал, что был бы рад, если тот гол будет переписан на него.