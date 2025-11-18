Гвардиола высказался о значимости матча сборной Каталонии с Палестиной

Испанский главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какое значение имеет матч между сборной Каталонии и национальной командой Палестины.

«Символизм помогает привлечь внимание, но за ним должно быть что-то, что движет. Всегда есть повод для демонстрации, в данном случае это футбольный матч. Это более чем символично. Сегодня всё известно, и благодаря этому матчу палестинцы увидят, что есть часть мира, которая думает о них», — приводит слова Гвардиолы каталонское радио RAC1 в социальной сети Х.

Напомним, матч состоится уже сегодня. Ранее национальная команда Палестины играла со сборной басков. Палестинцы проиграли со счётом 0:3.