Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев: «Спартаку» не нужен такой тренер, как Юрич, нужен такой, как Анчелотти

Николай Писарев: «Спартаку» не нужен такой тренер, как Юрич, нужен такой, как Анчелотти
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев высказался по поводу информации о возможном назначении на пост главного тренера московского «Спартака» хорватского специалиста Ивана Юрича.

«Сейчас обсуждается, что Юрич может возглавить «Спартак». Я считаю, это будет катастрофа для «Спартака». Потому что он захочет быстро‑быстро поменять всё в головах футболистов. Я был в шоке, когда услышал, что его вообще могут рассматривать.

«Спартаку» не нужен такой тип тренера, как Юрич. Им не нужен тот, кто захочет делать революцию в головах футболистов. Ему просто не дадут такой возможности в «Спартаке». Нужен такой тип тренера, как Анчелотти. Человек с титулами и регалиями, который сразу сможет влюбить в себя всех футболистов команды», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Юрич покинул пост главного тренера итальянской «Аталанты», который занял летом 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода с этой должности серба Деяна Станковича является входивший в его штаб Вадим Романов.

Видео: Наставник «Торино» Иван Юрич едва не подрался с директором клуба

Материалы по теме
«Почему такие вообще обсуждаются?» Семшов — о возможном назначении Юрича в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android