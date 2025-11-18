Николай Писарев: «Спартаку» не нужен такой тренер, как Юрич, нужен такой, как Анчелотти

Тренер сборной России Николай Писарев высказался по поводу информации о возможном назначении на пост главного тренера московского «Спартака» хорватского специалиста Ивана Юрича.

«Сейчас обсуждается, что Юрич может возглавить «Спартак». Я считаю, это будет катастрофа для «Спартака». Потому что он захочет быстро‑быстро поменять всё в головах футболистов. Я был в шоке, когда услышал, что его вообще могут рассматривать.

«Спартаку» не нужен такой тип тренера, как Юрич. Им не нужен тот, кто захочет делать революцию в головах футболистов. Ему просто не дадут такой возможности в «Спартаке». Нужен такой тип тренера, как Анчелотти. Человек с титулами и регалиями, который сразу сможет влюбить в себя всех футболистов команды», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Юрич покинул пост главного тренера итальянской «Аталанты», который занял летом 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода с этой должности серба Деяна Станковича является входивший в его штаб Вадим Романов.

Видео: Наставник «Торино» Иван Юрич едва не подрался с директором клуба