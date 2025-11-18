Непомнящий отреагировал на отставку Карпина с поста главного тренера «Динамо»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение Валерия Карпина уйти в отставку с поста главного тренера московского «Динамо».

«Карпин принял взвешенное решение. Он всё продумал, просчитал. Карпин не добивался успеха на посту тренера «Динамо». Ему нужно было время, чтобы подготовить игроков к его требованиям. Может быть, стоило доиграть до зимней паузы, но, с другой стороны, очевидно, что был разговор с руководством клуба, не сошлись во мнениях и он принял это решение», — приводит слова Непомнящего News.ru.

Напомним, вчера Карпин заявил о своём решение покинуть пост и сосредоточиться только на работе в сборной России.