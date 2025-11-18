Скидки
Андрей Талалаев рассказал, что помогает «Балтике» добиваться хороших результатов

Андрей Талалаев рассказал, что помогает «Балтике» добиваться хороших результатов
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев назвал факторы, которые способствуют хорошим спортивным результатам его команды.

«Нам помогает хорошая селекция. Перед началом сезона РПЛ мы добавили не так уж много новых футболистов, но Филин и Бевеев — это те новобранцы, которые вошли в основу и добавили здоровой конкуренции. А в конкуренции ребята прогрессируют. Всё это — результат хорошей работы клуба. В «Балтике» разработали хорошую систему поощрений и премий, а также поставили нам цель, к которой сами футболисты хотят стремиться», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам первого круга Мир РПЛ новичок элитного дивизиона «Балтика» под руководством главного тренера Андрея Талалаева занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах. Отставание калининградцев от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА составляет пять очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

Талалаев: на сегодня откажу «Спартаку». Топ-клуб можно построить в «Балтике», всё есть
