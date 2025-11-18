Андрей Талалаев рассказал, что помогает «Балтике» добиваться хороших результатов

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев назвал факторы, которые способствуют хорошим спортивным результатам его команды.

«Нам помогает хорошая селекция. Перед началом сезона РПЛ мы добавили не так уж много новых футболистов, но Филин и Бевеев — это те новобранцы, которые вошли в основу и добавили здоровой конкуренции. А в конкуренции ребята прогрессируют. Всё это — результат хорошей работы клуба. В «Балтике» разработали хорошую систему поощрений и премий, а также поставили нам цель, к которой сами футболисты хотят стремиться», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам первого круга Мир РПЛ новичок элитного дивизиона «Балтика» под руководством главного тренера Андрея Талалаева занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах. Отставание калининградцев от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА составляет пять очков.

