Талалаев: игроки «Балтики» обороняются всей командой и на рыбалку ездят всей командой

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о высокой степени сплочённости своей команды.

«Самое главное — самоотдача футболистов. Мы атакуем всей командой, обороняемся всей командой и на рыбалку ездим всей командой. Сейчас в боулинг собираемся, тоже все вместе», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам первого круга Мир РПЛ новичок элитного дивизиона «Балтика» под руководством главного тренера Андрея Талалаева занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах. Отставание калининградцев от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА составляет пять очков.

