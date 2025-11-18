Писарев объяснил, почему «Балтике» будет сложно повторить чемпионскую историю «Лестера»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о выступлении в РПЛ калининградской «Балтики».

«Такие клубы, как «Балтика», существуют, прежде всего, чтобы радовать зрителей. Потому что первостепенной задачи завоевания титула у них, я полагаю, всё‑таки нет.

Конечно, есть история «Лестера», который стал чемпионом Англии в сезоне‑2015/16, но для её осуществления нужна слабость конкурентов. Нужно, чтобы гранды дружно провалились, как это было в том сезоне АПЛ. Сейчас я не вижу подобной ситуации в РПЛ. Не вижу оснований для провала «Краснодара» и других претендентов.

«Балтика» не завоюет чемпионство, но они всё равно большие молодцы, и многим командам стоит стремиться к тому, чтобы стать такими же», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам первого круга Мир РПЛ новичок элитного дивизиона «Балтика» под руководством главного тренера Андрея Талалаева занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах. Отставание калининградцев от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА составляет пять очков.

В сезоне-2015/2016 чемпионом Англии сенсационно стал «Лестер Сити», которому перед началом единственного в истории клуба чемпионского розыгрыша АПЛ большинство экспертов прогнозировало борьбу за выживание.

