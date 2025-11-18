«Георгич – молодец!» Быстров — об уходе Карпина из «Динамо»

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал отставку Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Наконец-то замечательная новость. Настоящий сильный поступок от главного тренера сборной. Он может сосредоточиться на национальной команде. Не нужно будет реагировать на обвинения в двойных стандартах или желании поберечь тех или иных футболистов.

В России сейчас есть хорошее поколение молодых футболистов, которые могут составить костяк сборной на ближайшие годы. Теперь у Карпина будет возможность это сделать и подготовить команду к возвращению в международные соревнования. На мой взгляд, Георгич – молодец!» – приводит слова Быстрова Sports.ru.