«Слишком большой была нагрузка». Газзаев – о решении Карпина уйти из «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отставку главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

«И правильно сделал! Полностью поддерживаю его решение! Разумно. Надо было уже расставить приоритеты. Валерий Георгиевич выбрал сборную. Это его выбор, причём обоснованный. В национальной команде Карпин довольно неплохо работает: провёл 30 матчей, потерпел всего одно поражение! Нужно спокойно продолжать трудиться в сборной. Я же говорил, что ему станет легче. Он и сам это скоро ощутит. Слишком большой была нагрузка, которая мешала давать результат и там и там.

Теперь он полностью сосредоточится на работе в сборной. У него же есть определенные наработки. Неплохо получается. Нужно только продолжать совершенствоваться. В сборной, считаю, он на своём месте.

Считаю, в какой-то степени результат этого матча и повлиял на решение Карпина. Он понял, что тяжело совмещать два поста. Ну посудите сами: возникает пауза в чемпионате, и ему из «Динамо», а ранее из «Ростова» надо сразу переключаться на сборную. И это бесконечная история. Любой может эмоционально выгореть, устать. Нет времени перевести дух. Теперь ему точно будет полегче. Он раскрепостится, сможет планомерно готовить сборную. Дай бог, чтобы в 2026 году нас вернули в международные турниры. Перед Карпиным стоит серьёзная задача – подвести к ним команду во всеоружии», – приводит слова Газзаева Матч ТВ.