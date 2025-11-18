Кержаков и Радимов собрали сборную из самых слабых игроков «Зенита» нулевых

Бывшие футболисты национальной команды России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков и Владислав Радимов собрали самую слабую сборную «сине-бело-голубых» нулевых.

Кержаков: На наш взгляд, самые слабые футболисты «Зенита» при нас.

Журналист: Начнём с вратарской.

Радимов: Кержаков (смеётся). Шучу.

Кержаков: Кто там был? Юра Жевнов. Выберем Жевнова. Пока мы играли, он постоянно травмировался, поэтому без обид.

Радимов: Ну да, Жевнов часто травмировался.

Журналист: Защитники?

Кержаков: Несвадьба. Он всего один матч сыграл.

Журналист: Ну давайте хотя бы матчей 10.

Радимов: Ну, Несвадьба потому и не играл, так как один матч был, ему сказали «достаточно». Ну, хорошо, Флахбарт. За полгода он столько понапривозил. Возможно, защитник он неплохой был, но в ключевых матчах, я сейчас вспоминаю, постоянно привозил пенальти. То с ЦСКА, то со «Спартаком».

Кержаков: Ну да, должны были выйти в евровесну, с немцами на последней минуте привёз. Ян Флахбарт.

Журналист: Полузащитники?

Радимов: Был такой Малетич Дарко.

Кержаков: Тоже один матч сыграл.

Радимов: Смысл в чём: нас обычно на тренировке делили так: старики против молодёжи по паспорту, 10 туда и 10 туда, Малетич всё время был посередине. Его всё время пинали из одной команды в другую, никто не хотел его брать.

Кержаков: Ну если брать так, то, наверное, Дарко. Он сразу приходит на ум.

Радимов: А центрфорвард у нас был такой Марек Кинцл. Он вышел в начале сезона, первый матч с «Ротором», Марек играет первый тайм — ни остановить, ни отдать, ничего при полных трибунах. Проигрывали 0:2, его в перерыве поменяли, поставили связку Аршавин — Кержаков, сразу мы 3:2 выиграли. Больше Кинцла не подпускали… Тем более, заменить тогда пару Аршавин — Кержаков было невозможно, а когда ты с подъёма не бьёшь, только щекой, так вообще, — рассказали Радимов и Кержаков в видео на Youtube-канале Fonbet.