Кейн обошёл Пеле и вплотную приблизился к Неймару по числу голов в составе сборных

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн забил 77-й и 78-й голы за национальную команду «трёх львов» в 112 матчах. Это произошло во встрече 6-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0).

Как сообщает статистический портал Squawka, Кейн теперь забил больше голов за сборную Англии, чем Пеле за сборную Бразилии (77). Таким образом, англичанин вышел на чистое 12-е место по этому показателю в истории футбола. Следующей целью Кейна является нападающий бразильцев Неймар и представитель Замбии Годфри Читалу, у которых по 79 мячей.

Рекордсменом по этому показателю является португалец Криштиану Роналду (143).