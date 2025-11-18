Кейн обошёл Пеле и вплотную приблизился к Неймару по числу голов в составе сборных
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн забил 77-й и 78-й голы за национальную команду «трёх львов» в 112 матчах. Это произошло во встрече 6-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0).
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74' 0:2 Кейн – 82'
Как сообщает статистический портал Squawka, Кейн теперь забил больше голов за сборную Англии, чем Пеле за сборную Бразилии (77). Таким образом, англичанин вышел на чистое 12-е место по этому показателю в истории футбола. Следующей целью Кейна является нападающий бразильцев Неймар и представитель Замбии Годфри Читалу, у которых по 79 мячей.
Рекордсменом по этому показателю является португалец Криштиану Роналду (143).
