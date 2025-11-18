«Готовьте себя в клубах». Тренер Украины Ребров обратился к игрокам после Исландии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обратился к игрокам национальной команды после победы над Исландией (2:0) в 6-м туре отбора ЧМ-2026.

«Когда в раздевалку зашёл Николай и произнёс: “Вот это команда”, — я действительно почувствовал, насколько это важно. Мы можем когда-то проиграть, можем выиграть, но вы были именно командой. Вы бились до конца.

Я благодарен каждому из вас. Если бы Толя Трубин не вытащил тот мяч, неизвестно, как бы всё повернулось. Если бы в последние 10 минут мы не пошли вперёд, тоже сложно представить, чем всё закончилось бы. Для меня самое главное — что с первой и до последней минуты вы действовали как единое целое. Вы по-настоящему работали ради Украины. Спасибо вам большое.

Хочу напомнить одну вещь. Раньше, когда я был тренером «Динамо», я иногда говорил игрокам: “Если в клубе что-то прихватили, может, в сборной подлечитесь”. Но времена изменились — сейчас вызов в национальную команду для вас, я уверен, стал действительно важным, это возможность выйти и сражаться за свою страну.

Поэтому хочу попросить вас об одном. Готовьтесь в своих клубах. Впереди два ключевых матча плей-офф за выход на ЧМ. Сегодня вы сделали отличную работу, но впереди ещё один шаг. Чтобы пройти его, нужно подходить в максимально хорошей форме. Спасибо вам — вы большие молодцы», — приводит слова Реброва УАФ.

Напомним, соперники Украины в плей-офф будут известны 20 ноября.

