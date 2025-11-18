«Они готовы на всё ради власти». Гвардиола эмоционально высказался о событиях в Палестине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в Палестине и поддержал проведение товарищеского матча между сборными Каталонии и Палестины.

«Мир оставил Палестину один на один со случившимся. Мы, по сути, ничего не сделали. Люди там ни в чём не виноваты — они просто родились в этом месте. Мы все допустили уничтожение целого народа. Произошедшее — зло, которое уже не исправить.

Мне трудно представить человека, который мог бы оправдывать происходящее в Газе. На месте этих детей могли бы быть наши, и их убили бы только из-за того, где они появились на свет. У меня почти не осталось доверия к лидерам — они готовы на всё ради сохранения власти.

Символические шаги важны, они помогают привлечь внимание. Но за ними должны следовать реальные действия», — приводит слова Гвардиолы каталонское радио RAC1 в социальной сети Х.

Напомним, матч состоится уже сегодня. Ранее национальная команда Палестины играла со сборной басков. Палестинцы проиграли со счётом 0:3.

