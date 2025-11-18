«Один он Лигу чемпионов не выиграет». Бензема высказался об игре Мбаппе за «Реал»

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал текущую форму Килиана Мбаппе и его значимость для мадридского клуба.

«Сейчас он показывает более зрелую игру. Для Килиана забивать — не новость: он делал это в «ПСЖ» и ещё немало забьёт за «Реал». От него ждут голов каждый раз, когда появляется возможность — таковы требования в Мадриде. Есть матчи, где он обязан брать на себя инициативу — против «Атлетико», «Ливерпуля»… Эти команды играют плотно, и ему нужно совершенствоваться именно в таких ситуациях.

Ему важно взаимодействовать с Винисиусом. «Реал» рассчитывает на Мбаппе в решающие моменты, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Но один он Лигу чемпионов не выиграет — рядом должны быть Винисиус и другие партнёры.

Винисиус, Мбаппе, Родриго — даже если он не всегда получает много минут — и Беллингем должны постоянно общаться. Кто-то забивает, кто-то отдаёт передачи. Нельзя требовать от Беллингема брать на себя функцию бомбардира, потому что это зона Мбаппе. Так же и Килиан не должен играть в роли классической «десятки» — это ответственность Беллингема.

Мбаппе стал выглядеть увереннее, но ему нужно ещё больше концентрироваться на решающих эпизодах — у него есть всё, чтобы приносить команде результат», — приводит слова Карима AS.

В текущем сезоне у Мбаппе 18 голов и две результативные передачи в 16 матчах за «Реал» во всех турнирах.

