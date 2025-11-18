Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Один он Лигу чемпионов не выиграет». Бензема высказался об игре Мбаппе за «Реал»

«Один он Лигу чемпионов не выиграет». Бензема высказался об игре Мбаппе за «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал текущую форму Килиана Мбаппе и его значимость для мадридского клуба.

«Сейчас он показывает более зрелую игру. Для Килиана забивать — не новость: он делал это в «ПСЖ» и ещё немало забьёт за «Реал». От него ждут голов каждый раз, когда появляется возможность — таковы требования в Мадриде. Есть матчи, где он обязан брать на себя инициативу — против «Атлетико», «Ливерпуля»… Эти команды играют плотно, и ему нужно совершенствоваться именно в таких ситуациях.

Ему важно взаимодействовать с Винисиусом. «Реал» рассчитывает на Мбаппе в решающие моменты, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Но один он Лигу чемпионов не выиграет — рядом должны быть Винисиус и другие партнёры.

Винисиус, Мбаппе, Родриго — даже если он не всегда получает много минут — и Беллингем должны постоянно общаться. Кто-то забивает, кто-то отдаёт передачи. Нельзя требовать от Беллингема брать на себя функцию бомбардира, потому что это зона Мбаппе. Так же и Килиан не должен играть в роли классической «десятки» — это ответственность Беллингема.

Мбаппе стал выглядеть увереннее, но ему нужно ещё больше концентрироваться на решающих эпизодах — у него есть всё, чтобы приносить команде результат», — приводит слова Карима AS.

В текущем сезоне у Мбаппе 18 голов и две результативные передачи в 16 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

Материалы по теме
Мбаппе достиг отметки в 400 голов. За какие команды он забивал?
Истории
Мбаппе достиг отметки в 400 голов. За какие команды он забивал?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android