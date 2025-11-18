Скидки
Разгром с шестью голами — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Германия — Словакия

Разгром с шестью голами — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Германия — Словакия
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Германии и Словакии. Победу со счётом 6:0 в этой игре одержала немецкая национальная команда. Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Вольтемаде – 18'     2:0 Гнабри – 29'     3:0 Зане – 36'     4:0 Зане – 41'     5:0 Баку – 67'     6:0 Уэдраого – 79'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ник Вольтемаде открыл счёт в этой игре на 18-й минуте, Серж Гнабри удвоил преимущество команды на 29-й минуте, Лерой Зане забил третий мяч на 36-й минуте, а на 41-й минуте он оформил дубль. Ридле Баку отметился на 67-й минуте. На 79-й минуте окончательный счёт установил Ассан Уэдраого.

По итогам группового этапа отбора на ЧМ-2026 Германия с 15 очками заняла первое место в группе А и напрямую вышла на мировое первенство. Словакия с 12 очками осталась на второй строчке и сыграет в плей-офф за выход на ЧМ.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Зане — о сборной Германии: я невероятно рад вернуться
