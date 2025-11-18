Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ник Вольтемаде забил в третьем матче подряд за сборную Германии

Ник Вольтемаде забил в третьем матче подряд за сборную Германии
Комментарии

Нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде в очередной раз отметился забитым мячом в официальном матче. Форвард забил на 18-й минуте отборочной встречи чемпионата мира 2026 года со Словакией. Этот гол стал для игрока «Ньюкасла» третьим подряд в матчах за национальную сборную. До этого Вольтемаде оформил дубль в ворота Люксембурга в отборочном матче, который завершился победой Германии со счётом 2:0. Перед этим, в рамках той же квалификации, футболист забил единственный мяч в игре с Северной Ирландией, принёсший своей команде победу 1:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Вольтемаде – 18'     2:0 Гнабри – 29'     3:0 Зане – 36'     4:0 Зане – 41'     5:0 Баку – 67'     6:0 Уэдраого – 79'    

На данный момент в активе Ника Вольтемаде — девять голов в последних 14 встречах. Данная статистика включает его матчи как за английский «Ньюкасл», так и за национальную сборную Германии.

Материалы по теме
Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026 благодаря дублю Вольтемаде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android