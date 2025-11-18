Ник Вольтемаде забил в третьем матче подряд за сборную Германии
Нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде в очередной раз отметился забитым мячом в официальном матче. Форвард забил на 18-й минуте отборочной встречи чемпионата мира 2026 года со Словакией. Этот гол стал для игрока «Ньюкасла» третьим подряд в матчах за национальную сборную. До этого Вольтемаде оформил дубль в ворота Люксембурга в отборочном матче, который завершился победой Германии со счётом 2:0. Перед этим, в рамках той же квалификации, футболист забил единственный мяч в игре с Северной Ирландией, принёсший своей команде победу 1:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Вольтемаде – 18' 2:0 Гнабри – 29' 3:0 Зане – 36' 4:0 Зане – 41' 5:0 Баку – 67' 6:0 Уэдраого – 79'
На данный момент в активе Ника Вольтемаде — девять голов в последних 14 встречах. Данная статистика включает его матчи как за английский «Ньюкасл», так и за национальную сборную Германии.
Комментарии
