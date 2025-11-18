Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, состоятся 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 18 ноября (время московское):

22:45. Испания — Турция;

22:45. Бельгия — Лихтенштейн;

22:45. Болгария — Грузия;

22:45. Шотландия — Дания;

22:45. Косово — Швейцария;

22:45. Беларусь — Греция;

22:45. Австрия — Босния и Герцеговина;

22:45. Румыния — Сан-Марино;

22:45. Уэльс — Северная Македония;

22:45. Швеция — Словения.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).