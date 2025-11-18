Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 18 ноября
Сегодня, 18 ноября, состоятся 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 18 ноября (время московское):
- 22:45. Испания — Турция;
- 22:45. Бельгия — Лихтенштейн;
- 22:45. Болгария — Грузия;
- 22:45. Шотландия — Дания;
- 22:45. Косово — Швейцария;
- 22:45. Беларусь — Греция;
- 22:45. Австрия — Босния и Герцеговина;
- 22:45. Румыния — Сан-Марино;
- 22:45. Уэльс — Северная Македония;
- 22:45. Швеция — Словения.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
Материалы по теме
Комментарии