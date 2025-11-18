Омари Тетрадзе: мы — дети СССР. Грузия, Россия, Казахстан — для меня это всё одно целое

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе рассказал, почему принял решение отказаться от гражданства Греции.

— Какая была главная причина отказаться от греческого гражданства?

— У меня два гражданства — грузинское и российское. Третье гражданство уже лишнее. Я не собирался отказываться от российского и грузинского гражданства. Я родился в Грузии, вырос, провёл свою юность — это родина. В 21 год я получил российское. Я считаю, что мы — дети СССР. Я никогда не разделял Грузию, Россию, Казахстан и так далее — для меня это всё одно целое, — сказал Тетрадзе в эфире телеканала «Матч Премьер».

56-летний экс-полузащитник олимпийской сборной СССР, сборной СНГ и сборной России Омари Тетрадзе выступал за российские клубы с 1991 года, в 1995 году стал чемпионом России в составе владикавказской «Алании». С 1996 по 1999 год Тетрадзе выступал за итальянскую «Рому», с 1999 по 2002 год — за греческий ПАОК.

