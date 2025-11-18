Владимир Быстров: игра сборной России местами привлекательна

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров заявил, что временами сборная России играет в привлекательный футбол. В ноябре россияне провели две товарищеские встречи — с Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Когда он (Карпин. — Прим. «Чемпионата») выставляет оптимальный состав, ну, местами игра привлекательная. Реально. Но посмотри, когда оптимальный состав играет… Но опять же… Они должны сыграться. Мы можем 11 офигенных футболистов выставить, и, если они не будут сыграны между собой, нифига у них не получится. Ни выйти из группы в следующем году, ничего не получится», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».