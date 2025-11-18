Скидки
Нагельсман — о выходе Германии на ЧМ-2026: ощущения очень хорошие

Нагельсман — о выходе Германии на ЧМ-2026: ощущения очень хорошие
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями от разгромной победы над Словакией (6:0) и выхода команды на чемпионат мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Вольтемаде – 18'     2:0 Гнабри – 29'     3:0 Зане – 36'     4:0 Зане – 41'     5:0 Баку – 67'     6:0 Уэдраого – 79'    

«Ощущения очень хорошие, и настроение в раздевалке сейчас тоже отличное. Это было заслуженно — блестящая игра нашей команды, под большим давлением. Уже в первые 10 минут я чувствовал, что мы можем забить гол. Возможно, это заняло немного больше времени, но потом мы забили великолепные голы.

Настроение в команде хорошее, и у нас хорошая связь. Мы работаем друг за друга. В марте мы сможем готовиться свободно и открыто, потому что не чувствуем давления, связанного с игрой в плей-офф. Тогда мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату мира. Надеюсь, все травмированные игроки восстановятся в марте и у нас будет полный состав. Мы будем готовиться и постараемся провести хороший турнир», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

