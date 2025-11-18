Нагельсман — о выходе Германии на ЧМ-2026: ощущения очень хорошие

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями от разгромной победы над Словакией (6:0) и выхода команды на чемпионат мира — 2026.
«Ощущения очень хорошие, и настроение в раздевалке сейчас тоже отличное. Это было заслуженно — блестящая игра нашей команды, под большим давлением. Уже в первые 10 минут я чувствовал, что мы можем забить гол. Возможно, это заняло немного больше времени, но потом мы забили великолепные голы.
Настроение в команде хорошее, и у нас хорошая связь. Мы работаем друг за друга. В марте мы сможем готовиться свободно и открыто, потому что не чувствуем давления, связанного с игрой в плей-офф. Тогда мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату мира. Надеюсь, все травмированные игроки восстановятся в марте и у нас будет полный состав. Мы будем готовиться и постараемся провести хороший турнир», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.
- 18 ноября 2025
-
10:14
-
09:59
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:23
-
09:21
-
09:07
-
08:30
-
07:11
-
06:05
-
05:59
-
04:50
-
04:21
-
03:44
-
03:20
-
03:17
-
02:59
-
02:52
-
02:47
-
02:34
-
02:20
-
01:59
-
01:52
-
01:45
-
01:35
-
01:30
-
01:29
-
00:58
-
00:50
-
00:50
-
00:46