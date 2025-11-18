Нагельсман — о выходе Германии на ЧМ-2026: ощущения очень хорошие

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями от разгромной победы над Словакией (6:0) и выхода команды на чемпионат мира — 2026.

«Ощущения очень хорошие, и настроение в раздевалке сейчас тоже отличное. Это было заслуженно — блестящая игра нашей команды, под большим давлением. Уже в первые 10 минут я чувствовал, что мы можем забить гол. Возможно, это заняло немного больше времени, но потом мы забили великолепные голы.

Настроение в команде хорошее, и у нас хорошая связь. Мы работаем друг за друга. В марте мы сможем готовиться свободно и открыто, потому что не чувствуем давления, связанного с игрой в плей-офф. Тогда мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату мира. Надеюсь, все травмированные игроки восстановятся в марте и у нас будет полный состав. Мы будем готовиться и постараемся провести хороший турнир», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.