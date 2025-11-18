Скидки
Испания — Турция: во сколько начало матча 10-го тура отбора на ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию онлайн 18 ноября

Испания — Турция: во сколько начало матча отбора на ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Турции. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
Эти команды уже встречались между собой во 2-м туре отбора: Испания разгромила Турцию со счётом 6:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

