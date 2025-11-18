Скидки
Генич предсказывал, что Карпин останется в сборной России и «Динамо» к лету 2026 года

Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич предсказывал, что Валерий Карпин останется в сборной России и московском «Динамо» к лету 2026 года. Накануне, 17 ноября, бело-голубые объявили о расставании с тренером, который возглавлял команду с лета 2025-го. В сборной России Карпин работает с 2021 года.

— Давайте подытожим просто блицем. Летом 2026-го года Карпин будет в сборной и «Динамо», только в сборной, только в «Динамо» или не там и не там?
— Будет и там, и там. И тренером сборной, и тренером «Динамо».

— Должно быть так?
— Так не должно быть, но так будет, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Напомним, первый круг Мир РПЛ «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Сборная России в ноябре сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).

