37-летний Карим Бензема ответил, готов ли он вернуться в «Реал»

Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на вопрос, допускает ли он своё возвращение в мадридский «Реал». За «сливочных» французский футболист выступал с 2009 по 2023 год. В составе «Реала» Карим четыре раза становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, а также стал обладателем пяти Лиги чемпионов.

«Возвращение в «Реал»? Если Флорентино Перес всё ещё там, это может произойти. Я бы никогда не ответил ему отказом. Я мадридист. Чувствую себя им. Мадрид — всё ещё мой город. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Бензема известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В 2022 году Бензема выиграл «Золотой мяч».

