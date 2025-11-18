Скидки
Томас Тухель — о рекорде Гарри Кейна: это просто вишенка на торте

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о достижении своего подопечного, нападающего Гарри Кейна, который забил 78 голов за национальную команду, превзойдя рекорд Пеле за сборную Бразилии (77).

«Это просто вишенка на торте. Вклад Гарри в эти матчи просто невероятен. Он так предан делу. Он делает то же самое и в «Баварии». Он в отличном настроении и физической форме. Он забивает гол за голом. То, как он работает, отыгрывает мяч, находит решения в атаке, просто потрясающе», — приводит слова Томаса Тухеля аккаунт Bayern & Germany (@iMiaSanMia) в социальной сети Х.

Свой 78-й гол за сборную Англии Гарри Кейн забил 16 ноября 2025 года в матче отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года со сборной Албании (2:0).

