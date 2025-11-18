«Просвета никакого». Константин Генич — о возвращении России на международную арену

Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что РФС нужно задуматься над переходом в азиатскую конфедерацию. Генич аргументировал это тем, что в УЕФА россиян в ближайшее время не вернут. Сборные России отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

«Вот сейчас прошло три года, мы понимаем, что там просвета никакого, что там нет никакой договорённости, что как был шлагбаум, так и стоит. И эту стену, как кажется, не пробить. Вот сейчас к разговору о переходе в Азию в РФС, я думаю, должны вернуться», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

В ноябре россияне провели две товарищеские встречи — с Перу (1:1) и Чили (0:2).