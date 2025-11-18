«Честь и хвала, мужественное решение». Сёмин — об уходе Карпина из «Динамо»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть тренерский мостик московского «Динамо». Накануне Карпин объявил об уходе из столичного клуба, аргументировав это тем, что хочет сконцентрироваться на сборной России.

«Особой неожиданностью отставка Карпина из «Динамо» не стала. Рано или поздно ему пришлось бы выбирать место работы. В этом плане он принял правильное решение, потому что сборная — главная команда нашей страны. Мужественное решение.

Наверное, этот период дался Карпину очень сложно. Он реально посмотрел на возможности и принял решение. Честь ему и хвала», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.