Стало известно, почему Украина не получила деньги от продажи «Челси» Абрамовичем

Украина не может получить средства от продажи лондонского «Челси» из-за судебного спора российского бизнесмена Романа Абрамовича с правительством острова Джерси. Об этом сообщает британское онлайн-издание The Telegraph.
По данным источника, в апреле 2022 года Королевский суд Джерси наложил арест на активы Абрамовича на сумму около £ 5,3 млрд фунтов, начав уголовное расследование. Ранее сообщалось, что Украина может получить лишь малую часть от £ 2,35 млрд, которая составляет £ 922,9 млн и является чистой выручкой от продажи «Челси».
Абрамович в связи с санкциями был вынужден продать «Челси» в 2022 году.