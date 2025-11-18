Видеообзор разгромной победы Нидерландов над Литвой в матче отбора на ЧМ-2026

Накануне состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Нидерландов и Литвы. Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Победу в матче со счётом 4:0 праздновала команда хозяев поля.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил полузащитник Тейани Рейндерс на 16-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте вингер Коди Гакпо увеличил преимущество Нидерландов, а на 60-й минуте Хави Симонс довёл счёт до крупного. Через две минуты Дониэлл Мален забил четвёртый гол хозяев поля.

После восьми матчей сборная Литвы набрала три очка и занимает последнее, пятое место в группе G. Нидерланды заработали 20 очков в восьми встречах и располагаются на первой строчке. Благодаря этой победе команда вышла на чемпионат мира 2026 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).