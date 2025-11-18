Семья Неймара приобрела права на бренд Пеле за $ 18 млн — UOL

Компания отца нападающего «Сантоса» Неймара NR Sports приобрела права на бренд легендарного бразильского экс-футболиста Пеле за $ 18 млн, сообщает онлайн-издание UOL. По данным источника, NR Sports получила права на изображения Пеле, исторические архивы и коммерческие права. Официально о сделке должно быть объявлено завтра, 19 ноября.

Пеле — трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Почти всю свою карьеру нападающий провёл на родине, выступая за «Сантос». С 1975 по 1977 год Пеле играл за американский «Нью-Йорк Космос». Из жизни экс-футболист ушёл в 2022 году в возрасте 82 лет.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Широкую известность обрёл, выступая за «Барселону» и «ПСЖ».