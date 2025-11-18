Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семья Неймара приобрела права на бренд Пеле за $ 18 млн — UOL

Семья Неймара приобрела права на бренд Пеле за $ 18 млн — UOL
Комментарии

Компания отца нападающего «Сантоса» Неймара NR Sports приобрела права на бренд легендарного бразильского экс-футболиста Пеле за $ 18 млн, сообщает онлайн-издание UOL. По данным источника, NR Sports получила права на изображения Пеле, исторические архивы и коммерческие права. Официально о сделке должно быть объявлено завтра, 19 ноября.

Пеле — трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Почти всю свою карьеру нападающий провёл на родине, выступая за «Сантос». С 1975 по 1977 год Пеле играл за американский «Нью-Йорк Космос». Из жизни экс-футболист ушёл в 2022 году в возрасте 82 лет.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Широкую известность обрёл, выступая за «Барселону» и «ПСЖ».

Материалы по теме
Кейн обошёл Пеле и вплотную приблизился к Неймару по числу голов в составе сборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android