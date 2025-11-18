Скидки
«Сандерленд», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» интересуются форвардом «Реала»
Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи молодого нападающего Гонсало Гарсии в клубы английской Премьер-лиги. По информации портала Fichajes, испанский гранд готов к переговорам и ожидает предложения на сумму € 20 млн.

Источники сообщают, что интерес к 21-летнему футболисту проявляют «Сандерленд», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Ожидается, что эти клубы в ближайшее время могут направить официальные запросы относительно трансфера игрока.

В текущем сезоне Гарсия принял участие в девяти матчах за «Реал» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2030 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 15 млн.

