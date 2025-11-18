Юрий Сёмин подвёл итоги 2025 года для сборной России

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин подвёл итоги 2025 года для национальной команды России по футболу.

«Сборной надо определиться с основным составом. Не за горами выход на турниры на международной арене. Были и неплохие матчи, и не очень хорошие. То же самое с соперниками: были и слабые, и достаточно сильные, например, Чили или Нигерия. Работы предстоит очень много. Нужно определиться с игроками, которые могут играть в национальной команде. Футболистам надо подумать о повышении своего уровня, если говорить мягко», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С февраля 2022 года россияне проводят только товарищеские матчи.